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Araçlarda bulundurulması gereken gereçlere yönelik denetim

Trafik polislerince yapılan denetimlerde 6 bin 398 araçta yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı belirlendi- Denetimler sonucu, 903 araç trafikten men edilirken 136 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu

05 Eylül 2019 Perşembe 10:38
Araçlarda bulundurulması gereken gereçlere yönelik denetim

ANKARA (AA) - Trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde, 6 bin 398 araçta yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla 3 Eylül'de ülke genelinde "Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçlerin Kullanımına" yönelik özel denetim yapıldı.

Ekiplerce denetlenen 84 bin 804 araçtan 6 bin 398'inde yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı tespit edildi.

Yapılan kontroller sonucu, 903 araç trafikten men edilerek 136 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Tespit edilen 14 bin 115 kural ihlaliyle ilgili de cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:38
  1. Denetim
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. reflektör
  4. yangın tüpü

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