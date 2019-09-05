Araçlarda bulundurulması gereken gereçlere yönelik denetim Trafik polislerince yapılan denetimlerde 6 bin 398 araçta yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı belirlendi- Denetimler sonucu, 903 araç trafikten men edilirken 136 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu

ANKARA (AA) - Trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde, 6 bin 398 araçta yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması amacıyla 3 Eylül'de ülke genelinde "Araçlarda Bulundurulması Mecburi Gereçlerin Kullanımına" yönelik özel denetim yapıldı. Ekiplerce denetlenen 84 bin 804 araçtan 6 bin 398'inde yangın tüpü ve reflektör bulundurulmadığı tespit edildi. Yapılan kontroller sonucu, 903 araç trafikten men edilerek 136 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Tespit edilen 14 bin 115 kural ihlaliyle ilgili de cezai işlem uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.