Araçla selde sürüklenen kişi son kez görüldü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde otomobilin üzerinde bir kişiden bir daha haber alınamadı.
Kastamonu’da önceki akşam başlayan sağanak Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili oldu.
Küre’ye metrekareye 198 kilogram (mm), Pınarbaşı’na 167 kilogram, Azdavay’a 145 kilogram, İnebolu’ya 123 kilogram, Abana’ya 122 kilogram, Bozkurt’a 117 kilogram yağış düştü.
Bozkurt ilçesinde araçlar sürüklendi
Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde birçok araç sürüklendi.
İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Aracın üzerindeki kişi sulara kapıldı
Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.
Öte yandan İnebolu'nun Özlücü köyünde oturan Rabia Aydemir'in de (13) sel sularına kapılarak kaybolduğu ve arama çalışması başlatıldığı belirtildi.