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Aktüel Aracıyla çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücüye dava
Aktüel

Aracıyla çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücüye dava

Sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:57:55 -
Aracıyla çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücüye dava

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Erol'a çarparak ölümüne neden olan sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yusuf K.'nin 22 Temmuz'da sevk ve idaresindeki araç ile Küçükyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğu sırada yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Burcu Erol'a (34) çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu anlatıldı.

Sürücü Kara'nın kazanın ardından yapılan ölçümde alkolsüz olduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, otopsi raporuna göre kanında alkol tespit edilen Burcu Erol'un ölümünün genel beden travması ile beyin kanaması neticesinde olduğu bilgisi verildi.

İddianamede, kaza sırasında Burcu Erol'un yanında bulunan ve yaptığı hamle ile kazadan kurtulan Ufuk Yalçın'ın ifadesinde, arkadaşı Burcu Erol ile yemek yedikten sonra sahilde yürüyüş yapmak için yolun karşısına geçmek istediklerini, bu sırada çok hızlı gelen bir aracın Erol'a çarptığını anlattığı belirtildi.

Sanık sürücü Yusuf K.'nin alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, ortalama 70 kilometre hızla seyrettiğini, orta refüjden el ele tutuşmuş bir erkek ve kadının yola ineceğini görerek hızını yavaşlatmaya çalıştığını, aracı sağa doğru kaçırdığını, ancak şahısların araca doğru koşmaya devam ettiğini, o esnada kadına çarptığını söylediği ifade edildi.

İddianamede, kazaya ilişkin bilirkişilerce hazırlanan raporda yaya Burcu Erol'un asli kusurlu, araç sürücüsü Yusuf K'nin ise tali kusurlu bulunduğu belirtilerek, sanık Yusuf K.'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Yusuf K. ilerleyen günlerde Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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