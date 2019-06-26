Aracın çarptığı yavru ayı öldü Kastamonu-Cide karayolu Şenpazar ilçesinde aracın çarptığı yavru ayı öldü.

Kastamonu-Cide karayolu Şenpazar ilçesinde aracın çarptığı yavru ayı öldü.

Kastamonu-Cide karayolu Şenpazar yolu bakım evi mevkisinde yola çıkan yavru ayıya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kaza sonrası araç olay yerinden kaçarken, kazada yavru ayı ise öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemesinin üzerine yavru ayıyı yoldan kaldırdı.

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