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Yerel Aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 22:34:00 -
Aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi’nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Koca’ya Vakkas T., idaresindeki 06 EF 8959 plakalı hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan Muhammed Koca, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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