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Yerel Aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Siirt’in Pervari ilçesinde kuzeninin kullandığı aracın altında kalarak ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 15:23:00 -
Aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Siirt'in Pervari ilçesi Tuzcular köyü Karabayır mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki B.G. adlı çocuk, kuzeni N.G.'nin kullandığı aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı.

Talihsiz çocuk kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)

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