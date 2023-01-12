  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Köpek bağlasan durmaz! 2+1 evin kira ücreti şok etti... İşte kiracılara yeni düzenleme bu yüzden şart

Ahmet Davutoğlu o açıklamaları yaptığına bin pişman oldu! Bu özgüven nereden geliyor?

Türkiye'de üretilen 104 ülkeye 10,5 milyon dolarlık pul biberi ihracatı: Talep var, dünyayla rekabet ediyor!

O kızlar ağlarken neredeydin? Darbukatör Müjdat'a tokat gibi cevap

İBB Teftiş Kurulu Başkanı Abbas Yaşar, CHP milletvekili aday adayı çıktı!

Pakistan’da yaşanan kriz onun lehine sonuçlandı! Imran Han kazandı

Türkiye o uçağın üretimine talip oldu! F-35'i üreten Lockheed Martin hemen Ankara'ya geldi

CHP’li isim Davutoğlu’nu gömdü! Ahmet, 6’lı masayı yoruyor

Bu duruma sebep olan Müslüman kardeşlerimiz utansın!” İstanbul’un eşcinsel bir belediye başkanı yok ama...

Tehlike giderek yayılıyor! Balık tutulan yerde şok eden görüntü
Otomotiv Aracı olanlar, olmayanlar dikkat! Bunu duymalısınız, herkesi ilgilendiriyor: Yeni ilan ücreti kararı
Otomotiv

Aracı olanlar, olmayanlar dikkat! Bunu duymalısınız, herkesi ilgilendiriyor: Yeni ilan ücreti kararı

Türkiye'nin en büyük ilan sitelerinden olan Sahibinden araç satışlarıyla ilgili yeni bir ek ücret kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 18:05:00 - 2023-01-12 18:10:33
Aracı olanlar, olmayanlar dikkat! Bunu duymalısınız, herkesi ilgilendiriyor: Yeni ilan ücreti kararı

ikinci el araç fiyatlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, sahibinden.com araç satışlarıyla ilgili yeni bir ek ücret kararı aldığını duyurdu.

Kurumsal üyelere gönderilen yeni sözleşmeye göre; Vasıta kategorisinde fiyatı 1,000,000 TL'nin üzerinde olan araçların ilan ücretlendirmesi değiştirildi.

10 Şubat tarihinde uygulamaya konacak ek ücret kararıyla birlikte, 1,000,000 TL'nin üzerindeki araçların 1,000,000 TL'yi aşan tutarının on binde üçü, ilan ek ücreti olarak tahsil edilecek.

Ancak araç fiyat artırılmadan tekrar ilana konursa ilan ek ücreti alınmayacak. Haber7'nin aktardığına göre: Öte yandan 1,000,000 TL'nin altında araçların satışı bu uygulamadan etkilenmeyecek.

 

Kuruluş Osman 112. son bölümü ekranlara geliyor! İsmihan Sultan'nın yeni planı: Bakın ne yaptı? Ortalığı karıştıracak
Kuruluş Osman 112. son bölümü ekranlara geliyor! İsmihan Sultan'nın yeni planı: Bakın ne yaptı? Ortalığı karıştıracak

Medya

Kuruluş Osman 112. son bölümü ekranlara geliyor! İsmihan Sultan'nın yeni planı: Bakın ne yaptı? Ortalığı karıştıracak

Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim geliyor mu? Brent petrol, benzin, LPG ve motorin indirimli akaryakıt fiyatları: (12 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları)
Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim geliyor mu? Brent petrol, benzin, LPG ve motorin indirimli akaryakıt fiyatları: (12 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları)

Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim geliyor mu? Brent petrol, benzin, LPG ve motorin indirimli akaryakıt fiyatları: (12 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları)

Araç sahipleri dikkat: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim! İşte Türkiye'deki fiyatlarda yükselişin nedeni
Araç sahipleri dikkat: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim! İşte Türkiye'deki fiyatlarda yükselişin nedeni

Otomotiv

Araç sahipleri dikkat: Sıfır ve ikinci el araç piyasasına denetim! İşte Türkiye'deki fiyatlarda yükselişin nedeni

 

Herkes bunu konuşuyor! Talep arttı: Ek YHT seferleri konuldu! Yeni adımlarda peş peşe seferler...
Herkes bunu konuşuyor! Talep arttı: Ek YHT seferleri konuldu! Yeni adımlarda peş peşe seferler...

Gündem

Herkes bunu konuşuyor! Talep arttı: Ek YHT seferleri konuldu! Yeni adımlarda peş peşe seferler...

Suudi Arabistan nükleer yakıt üreteceğini duyurdu! Şok karar: Körfez ülkeleri'nde uranyum kaynakları...
Suudi Arabistan nükleer yakıt üreteceğini duyurdu! Şok karar: Körfez ülkeleri'nde uranyum kaynakları...

Dünya

Suudi Arabistan nükleer yakıt üreteceğini duyurdu! Şok karar: Körfez ülkeleri'nde uranyum kaynakları...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23