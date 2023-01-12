Aracı olanlar, olmayanlar dikkat! Bunu duymalısınız, herkesi ilgilendiriyor: Yeni ilan ücreti kararı

ikinci el araç fiyatlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, sahibinden.com araç satışlarıyla ilgili yeni bir ek ücret kararı aldığını duyurdu.

Kurumsal üyelere gönderilen yeni sözleşmeye göre; Vasıta kategorisinde fiyatı 1,000,000 TL'nin üzerinde olan araçların ilan ücretlendirmesi değiştirildi.

10 Şubat tarihinde uygulamaya konacak ek ücret kararıyla birlikte, 1,000,000 TL'nin üzerindeki araçların 1,000,000 TL'yi aşan tutarının on binde üçü, ilan ek ücreti olarak tahsil edilecek.

Ancak araç fiyat artırılmadan tekrar ilana konursa ilan ek ücreti alınmayacak. Haber7'nin aktardığına göre: Öte yandan 1,000,000 TL'nin altında araçların satışı bu uygulamadan etkilenmeyecek.