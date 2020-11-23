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Gündem Aracı olanlar dikkat! Muayene ücretlerindeki fiyat artışı belli oldu
Gündem

Aracı olanlar dikkat! Muayene ücretlerindeki fiyat artışı belli oldu

Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla beraber araç muayene ücretlerindeki değişiklikte netleşti. İşte 2021 yılı araç muayene güncel fiyatlandırması...

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:20:00 -
Aracı olanlar dikkat! Muayene ücretlerindeki fiyat artışı belli oldu

Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 9.11. Muayene ücretlerine, yeni yılın başında bu oranda artış yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kredi kartı ile ödeme yapılabilir

Halen, araç muayene bedeli nakit olarak ödeniyor. Ankara’da, söz konusu bedelin kredi kartıyla ödenmesine yönelik bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın son aşamaya geldiği kaydedildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kaynaklar, gelecek ay ya da en geç yılbaşında araç muayene bedelinin, kredi kartıyla da ödenebileceğini ifade etti.

Taksit söz konusu mu?

Kaynaklar, “İlgili bankanın, bu konuda olanak sağlaması ya da seçenek sunması durumunda taksit de yapılması mümkün olabilecek. Bankanın, pozisyonunun önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

2020 yılı araç muayene ücretleri şöyle:

Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 462,56 lira

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar:342,50 lira

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 174,64 (Habertürk)

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