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Dünya Araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü 6 yaralı!
Dünya

Araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü 6 yaralı!

Erbil'de bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 14:36:00 -
Araç uçuruma yuvarlandı: 5 ölü 6 yaralı!

Olay, Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Zine Wertê yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi.

Irak Kürdistanı medyasına göre Zine Wertê nahiyesi ile Süleymaniye'nin Ranya ilçesini birbirine bağlayan yolda virajı alamayan bir araç 100 metre yükseklikten uçuruma uçtu.

Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan aynı aileden 11 kişiden 5’i hayatını kaybetti, 6'sı yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. (İLKHA)

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