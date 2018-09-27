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Araç tutması nasıl önlenir?

Yolculuk esnasında pek çok kişinin muzdarip olduğu konulardan bir tanesi de araç tutması. Peki, araç tutmasına nasıl önlenir?

27 Eylül 2018 Perşembe 23:52
Araç tutması nasıl önlenir?

Araç tutması uzun yolculuklar sırasında mide bulantısı, terleme, baş dönmesi gibi sıkıntılarla meydana gelmektedir. Bu sıkıntıyı yaşayan çoğu insan hemen ilaçlara başvurmaktadır fakat aslında basit birkaç noktaya dikkat ederek araç tutulmalarını önleyebilirsiniz ya da en azından azaltabilirsiniz.

ARAÇ TUTMASI NASIL ÖNLENİR?

1. Araç tutmasına karşı yolculuk öncesi yediklerinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Daha hafif ve az yağlı yiyecekler yemeniz, uykunuzu almaya dikkat etmeniz gerekmektedir.

2. Yolculuk sırasında kesinlikle aç seyahat etmemelisiniz. Boş mideyle yapılan uzun yolculuklar genellikle bütün insanların midesinin bulanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle yolculuğa çıkmadan önce hafif bir şeyler atıştırmaya özen gösterin.

3. Eğer araç tutulması sorununu sıklıkla yaşıyorsanız, aracın fazla sallanmayan bir yerinde bulunmayı tercih edin. Otomobille seyahat edecekseniz ön koltuğa, gemi ile yolculuk edecekseniz orta kısmına, trenle yolculuk yapacaksanız ise gidiş yönüne doğru bir koltuk tercih edin.

4. Yanınıza içine az miktarda şeker katacağınız bir su alın. Bu suyu yolculuk sırasında ara ara tüketin. Mide bulantınıza ve baş dönmesine iyi gelecektir.

5. Sigara, kahve ya da tuzlu yiyeceklerden olabildiğince uzak durun. Bu yiyecek ve içecekler dolaşım sisteminizi bozabilmektedir.

6. Aracın içini düzenli olarak havalandırmaya çalışın. Gemide iseniz arada güverteye çıkarak hava almaya özen gösterin. Temiz hava ve serinlik iyi gelecektir.

7. Başınızı ani ve sert hareket ettirmemeye çalışın.

8. Araç tutmasından dolayı ortaya çıkan vücudunuzun sorunlu bölgesine masaj yapın. Mideniz kötü olduysa, göğsünüzün altı ile midenizin üstüne çok hafif ama uzun süreli olarak bastırmayı deneyebilirsiniz.

9. Araç tutması sorunuyla sıklıkla karşılaşıyorsanız, yolculuk sırasında kitap okumayın. Gözlerinizle takip edeceğiniz uğraşlar sorun yaşamanıza yol açabilir.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 23:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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