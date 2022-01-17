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Yerel Araç takla attı: 2 yaralı
Yerel

Araç takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 16:11:00 -
Araç takla attı: 2 yaralı

Kaza, Malkara-Şarköy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 SH 006 plakalı otomobilin sürücüsü D.Ü., Şarköy yol ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü D.Ü. (47) ve yanında yolcu olarak bulunan A.K.Ü. (17) ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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