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Ekonomi Araç sahiplerini sevindiren indirim
Ekonomi

Araç sahiplerini sevindiren indirim

Brent petrolün 121 dolardan 110 dolara kadar gerilemesiyle motorinin Türkiye'deki litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk indirim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 03:31:00 - 2022-03-30 03:37:52

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 121 doları gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 110 dolara kadar düştü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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