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Ekonomi Araç sahiplerine müjde: Benzine büyük indirim!
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde: Benzine büyük indirim!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 09:50:00 -
Araç sahiplerine müjde: Benzine büyük indirim!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

BENZİNDE İNDİRİM

Sektör kaynaklarına göre benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

1 LİRA 83 KURUŞ İNDİRİM

Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor.

LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 25,13 lira, Anadolu Yakası'nda 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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