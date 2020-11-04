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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Zam tutarı benzinde 17, motorinde 16 kuruş olacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:34:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

EPGİS tarafından yapılan açıklamada; "Benzinde 17, Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

EPGİS'in açıklaması şu şekilde:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17, Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur"

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Yorumlar

Aslı

Dün indi bu gün bindi ne gerek vardı bunca curcunaya.
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