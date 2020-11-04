Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi
Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor. Zam tutarı benzinde 17, motorinde 16 kuruş olacak.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada; "Benzinde 17, Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
EPGİS'in açıklaması şu şekilde:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 17, Motorinde 16 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur"