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Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber: Büyük zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan değişiklik akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzine 29 kuruş zam bekleniyor.

2020-04-24 10:57:00 -
Araç sahiplerine kötü haber: Büyük zam geliyor

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle Türkiye'de akaryakıt fiyatları sürekli bir değişime uğruyor. Üç gün arka arkaya gelen indirimlerle 2016 yılındaki seviyelerine inen benzinde bu sefer fiyat artışı gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi kaç lira olacak?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88 TL'den satılan benzinin litresi 5,17 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi İzmir'de 4,99 TL'den 5,28 TL'ye, Ankara'da ise 4,98 TL'den 5,27 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Yorumlar

son mohikan sevici

avrupanın en ucuz benzinini kullanıyoruz.biraz fiyat düzenlemesi gerekiyordu
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