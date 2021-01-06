Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan eşel mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7.17 liradan 7.24 liraya, İzmir'de 7.23 liradan 7.30 liraya çıkacak.