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Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! 17 kuruş zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! 17 kuruş zam geldi

Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 18:51:00 -
Araç sahiplerine kötü haber! 17 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 17 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

Oto gazın litresi kaç TL olacak?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88'den satılan oto gazın litresi 5,05'e çıkacak. Oto gazın litresi Ankara'da 4,92'den 5,09'a, İzmir'de 4,77'den 4,94'e yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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