Araç sahiplerine güzel haber! Motorine indirim geliyor Benzine gelen 12 kuruşluk indirimin ardından motorine de yarın gece yarısı 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Dolar kurunun 5 TL 60 kuruşa kadar düşmesi ve uluslararası piyasada motorin ton fiyatının 591 dolardan 584 dolara gerilemesi araç depolarına indirim olarak yansıyacak. Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre bu çerçevede motorine yarın gece yarısından geçerli 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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