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Ekonomi Araç sahiplerine akaryakıt müjdesi resmen verildi
Ekonomi

Araç sahiplerine akaryakıt müjdesi resmen verildi

Brent petroldeki gerilemenin ardından motorin fiyatlarına yapılması beklenen 79 kuruşluk zam iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 08:21:00 -
Araç sahiplerine akaryakıt müjdesi resmen verildi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorin grubunda bu gece yarısı itibariyle beklenen 79 kuruşluk bir zam, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle uygulanmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor.

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Yorumlar

1$ LIK ARTIŞI HEMEN GECESİNDE UYGULAYANLAR 5$ A VARAN, GEÇEN DÜŞÜŞLERDE NEDEN KAÇ GÜN BEKLEMEKTEDİRLER.

Devlet adına bu işe bakanlar NE ZAMANA KADAR UYUMAYA DEVAM EDECEKLER. HER ŞEYİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN MI HALLEDECEK. Bu zevatlar neden bu KOLTUKLARI İŞGAL EDİYORLAR, İSTİFA ETMEKTE BİR ERDEMDİR. EPDK VE YAKIT İŞİNE BAKAN BÜROKRATLAR DERHAL İSTİFA ETMELİDİR, YA da REİS bunları görevden almalıdır. Teknoloji çağında her şeyi takip ediyoruz, UYUYAN BÜROKRATLARI DA. MUŞLUADAM

Fahrettinakpınar

Bu petrolişi sanki cocuk oyuncağına döndü sayın cumhur başkanım bende bir koyu akpartiliyim kurulalıdan.beride ksyıtlı üyenizim ailecek senin yaptığın işlerden memnunum ama bu petrolu bakan herkimse biraz kendine göstersin bu dolar dünyada düşüyor türkiyede yükseliyor buna lütfen takip edelim petrol eski yerine gelsin 10 lira gibi olsun üertim artar fiatlar düşer maliyet düşer piyasa canlanır dolarda kendiliğinden düşer biz dolara muhtaç değiliz çokşükür sayın cumhurbaşkanım seni çok.seviyorum bunada birel atıverirsşn inşallah
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