Araç sahiplerine akaryakıt müjdesi resmen verildi
Brent petroldeki gerilemenin ardından motorin fiyatlarına yapılması beklenen 79 kuruşluk zam iptal edildi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Motorin grubunda bu gece yarısı itibariyle beklenen 79 kuruşluk bir zam, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle uygulanmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor.