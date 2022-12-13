Araç sahipleri dikkat: Türkiye'ye fiyatı ilan ettiler: BMW i7’nin dudak uçuklatan fiyatı açıklandı!

Elektrikli otomobil pazarında birkaç yıl öncesine kadar tüm gözler Tesla’yı arıyordu. Fakat Alman ve Çinli otomotiv üreticilerinin son 3 yıldır yaptığı atılımlar nedeniyle artık rekabet en üst noktaya ulaştı. Son olarak bugün, geçtiğimiz ekim ayında inceleme fırsatı bulduğumuz BMW i7’nin Türkiye fiyatı açıklandı. İşte BMW i7 özellikleri ve fiyatı…

BMW i7 özellikleri ve Türkiye fiyatı!

BMW i7, özellikleri itibariyle elektrikli otomobillerin geldiği son noktayı temsil ediyor. Aracın 400 kW-544 HP güç ve 745 Nm tork sağlayan elektrik motorları 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4.7 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Üstelik bu kadar yüksek performans sunan ve de oldukça geniş iç-dış hacme sahip bir otomobile göre menzili oldukça yüksek. Şirketin belirttiğine göre tek şarj ile 600 km üzeri yol gitmek mümkün. shiftdelete'in haberine göre; Gerçek kullanım verileri de benzer şekilde 590 km ila 625 km arası menzile sahip olduğunu söylüyor.

Tabii hacmi büyük olsa da hafif yapısı ve gelişmiş enerji geri kazanım sistemi sayesinde belirtilen menzile ulaşabiliyor. Öyle ki tam şarj ile çıkılan yolda fren üzerinden geri kazanılan elektrik sayesinde yakıt tüketimi 19,6-18,4 kWsa/100 km’ye düşüyor.

Bu modelin 2023 yılında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyordu. Fakat gelişen iç pazar ve alt yapı sistemleri sayesinde BMW yetkilileri bu tarihi öne çekmiş olacak ki fiyatı beklenenden daha erken açıklandı.

BMW i7 Türkiye fiyatı:

Pure Excellence: 6 milyon 236 bin 300 TL

M Excellence: 6 milyon 410 bin 400

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