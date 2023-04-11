Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına ilişkin düğmesine basıldı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren önemli bir haber var. Trafik sigortalarında yeni düzenlemeler yapılıyor ve bu konuda tüm detayları sizinle paylaşmak istiyoruz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigorta primlerinde yeni bir sistem olan dinamik basamak yöntemine geçiş yapıldığını açıkladı. Bu yeni uygulama ile birlikte, 0 ile 8 arasında değişen basamaklar kullanılacak; 0 çok riskli sürücüleri, 8 ise çok iyi sürücüleri temsil edecek.

Hasarsızlık durumuna göre prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranlarının belirlendiği tablo da güncellendi. Bu yeni düzenlemeye göre, hasar basamağı 0 olan bir sürücü, tüzel araçlar için 21.118 TL, özel araçlar için ise 17.598 TL prim ödemek durumunda kalacak. Diğer taraftan, 8. basamakta bulunan ve hiç kaza yapmamış sürücüler, tüzel araçlar için 3.520 TL, özel araçlar için 2.933 TL ödeme yapacaklar.

PRİMLER DE DEĞİŞTİ

Yeni sistemde şirket araçları ve şahsi araçlar için farklı primler belirlendi. Bu kapsamda, şirket araçları, şahsi araçlara göre %2.5 ila %20 arasında daha yüksek ücret ödemek zorunda kalacak. Bu farklılık, 500 TL ile 3.000 TL arasında değişiklik gösterecek. Bu yeni düzenlemelerin detaylarıyla ilgili olarak bilgi sahibi olmak, araç sahipleri için oldukça önemlidir. Bu sayede, sigorta primlerine dair güncel durumları ve değişiklikleri takip edebilir ve buna göre önlemler alabilirsiniz. (kamudanhaber)