Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Lastik sökme ve takma makineleri hakkında yeni karar
Bazı kriko sistemleri ile lastik sökme ve takma makineleri ithalatında gözetim uygulaması yürütülecek.
Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğle, servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit kriko sistemleri (maksimum kaldırma yüksekliği en az 1 metre ve üzeri olanlar) ile lastik sökme ve takma makineleri ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, tebliğde kilogram başına dolar cinsinden tespit edilen gümrük kıymetinin altında birim kıymeti olan eşyaların ithalatında gözetim uygulamasına gidilecek.
Belirtilen eşyalar ancak İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Ekonomi
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