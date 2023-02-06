Araç sahipleri dikkat! Nissan, katı hal pile sahip ilk elektrikli otomobilini 2028'de çıkaracak! Aracı yapmaya başladılar!

Elektrikli otomobiller her ne kadar yaygınlaşmaya devam etse de sundukları menzil, şarj hızı ve altyapı yetersizliği gibi konular hala tüketicilerin aklında soru işareti yaratıyor. Uzmanlara göre, henüz geliştirme aşamasında olan katı hal bataryaları bu sorunlardan ikisini büyük oranda çözecek.

2010 yılında Nissan Leaf ile dünyanın ilk seri üretim elektrikli otomobiline imza atan Nissan, katı hal piller konusunda da lider pozisyonda olmak istiyor. 2025 yılına kadar katı hal pillerin pilot üretimine başlamayı planlayan Japon üretici, 2028 yılına gelindiğinde ise bu bataryalar ile donatılan ilk otomobilini piyasaya sürerek seri üretime doğru yol almayı hedefliyor.

Hedef, maliyetleri yarıya düşürmek

Konuyla ilgili Autocar'a açıklamalarda bulunan Nissan Avrupa Ar-Ge Başkan Yardımcısı David Moss, "Oldukça özel bir şey üzerinde çalıştığımızı ve teknolojiye öncülük eden bir grupta bulunduğumuzu düşünüyoruz. Maliyeti lityum iyon bataryalara göre yarıya düşürmek, enerji yoğunluğunu ikiye katlamak ve şarj hızını üç katına çıkarmak gibi ciddi hedeflerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Japonya'daki mevcut geliştirme aşamasında küçük hücrelerden 10 cm'lik kare hücrelere geçiş yaptıklarını belirten Moss, son aşamadaki hücrelerin laptop büyüklüğünde olacağını söyledi. Teknolojiyi geliştirirken Oxford Üniversitesi'ndeki önde gelen bilim insanlarıyla çalıştıklarını da sözlerine ekleyen yönetici, "Nissan'ın katı hal teknolojisi 'tamamen katı'olacak. Tüm sıvı elementleri bataryadan çıkaracağız" dedi.

Sıvı elektrolit içermeyecek

"Bataryadan sıvı elektroliti çıkarabilir misiniz? İşte lider olduğumuzu düşündüğümüz yer burası" diyen David Moss, "Bazı katı hal bataryalarda hala sıvı elektrolitler var ve bu sıvı kaynadığı için sorun teşkil ediyor. Bu da depolanan ve transfer edilen enerjinin verimliliğini etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

Moss'a göre şarj hızı, yeni bataryalarda maliyeti azaltmada kilit rol oynayacak. Çünkü daha hızlı, dengeli ve istikrarlı şarj süreci sayesinde araçlarda büyük batarya kullanma ihtiyacı ortadan kalkacak. Şarj hızını üç kat artırmanın, benzinli bir otomobilin deposunu doldurmaktan çok da farklı olmayacağını söyleyen Moss, bu noktada batarya büyüklüğünün de bir kıstas olmaktan çıkacağını belirtti. donanimhaber'in aktardığı haberde: Erişilebilecek şarj hızı konusunda 400 kW güçten söz ediliyor.

Nissan, katı hal piller tam olarak kullanıma sunulana kadar lityum iyon pilleri geliştirmeye devam edecek. Bu konuda en az iki jenerasyonun daha yolda olduğunu belirten Moss, bir tanesinin önümüzdeki yıllarda geleceğini, diğerinin de kobalt içermeyen bir pil olarak 2028'de geleceğini söyledi. Bu pillerden ikincisinin maliyetleri yüzde 65'e kadar düşürebileceği ifade ediliyor.