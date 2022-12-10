Araç sahipleri dikkat! Isıtmak için aracını çalıştıran adam hayatının şokunu yaşadı! Bu hataya düşmeyin
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde ısıtmak için aracının motorunu açık bırakan sürücü geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Araç sahibi durumu hemen polislere bildirdi. Akaryakıt fiyatlarındaki indirim haberleri sonrası araba sahibi olmak isteyenlere binlerce insana ders niteliğinde... Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir suç işleme çeşidi olduğunu belirten uzmanlar, araç sürücülerine, 'araçta ruhsat ve yedek anahtar bırakmayın' uyarısında bulunuyor.
Melikgazi ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Gülçiçeği Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs aracının ısınması için motorunu açık bırakarak apartmana girdi. Bu sırada sokağa minibüsle gelen şahıslar, park halinde çalışır halde olan otomobili çaldı.
DÖNDÜĞÜNDE ARACINI YERİNDE GÖREMEDİ
Döndüğünde otomobilini park yerinde bulamayan araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çalınan otomobil kısa sürede yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Anbar Mahallesi 862. Sokak üzerinde bir otoparkta bulundu.
OTO FARELERİ KISKIVRAK YAKALANDI
Ekiplerin çevrede yaptığı çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Araç sahiplerine önemli uyarılarda bulunuldu! Araç sahipleri dikkat 'Sigorta' uyanıklığı! haberimiz ilginizi için TIKLAYINIZ
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