Araç sahipleri dikkat! Isıtmak için aracını çalıştıran adam hayatının şokunu yaşadı! Bu hataya düşmeyin

Melikgazi ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Gülçiçeği Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs aracının ısınması için motorunu açık bırakarak apartmana girdi. Bu sırada sokağa minibüsle gelen şahıslar, park halinde çalışır halde olan otomobili çaldı.

DÖNDÜĞÜNDE ARACINI YERİNDE GÖREMEDİ

Döndüğünde otomobilini park yerinde bulamayan araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çalınan otomobil kısa sürede yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Anbar Mahallesi 862. Sokak üzerinde bir otoparkta bulundu.

OTO FARELERİ KISKIVRAK YAKALANDI

Ekiplerin çevrede yaptığı çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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