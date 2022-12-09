Araç sahiplerine önemli uyarılarda bulunuldu! Araç sahipleri dikkat 'Sigorta' uyanıklığı!

Türkiye Sigorta Birliği ve diğer paydaşlarla belirlenen zorunlu trafik sigortasına ilişkin yeni yol haritası açıklandı. Yeni düzenlemeyle hedef, trafik kazalarını asgari düzeye indirmek.

Zorunlu trafik sigortasında basamak sayıları artırılacak. Çok riskli sürücüler sıfır basamağında yer alacak ve yüzde 200 zamlı poliçe bedeli ödeyecek. Ancak son dönemde poliçesi biten vatandaşlar araçlarına trafik sigortası yaparken zorluk çekiyor. İşte nedeni...

‘SİGORTA ŞİRKETLERİ KAÇINIYOR’

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı konuyla ilgili milliyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben buna trafik sigortasında kaos diyorum. Sigorta acenteleri ve araç sahipleri sigorta şirketleri ile karşı karşıya kalıyor. Çünkü sigorta şirketleri trafik sigortasında fiyat artmasına rağmen önümüzdeki dönemdeki belirsizlik nedeniyle çok daha fazla zarar edilecek endişesiyle trafik poliçesi yapmaktan kaçınıyorlar.

‘CİDDİ PARASAL CEZASI SÖZ KONUSU’

Sigorta acenteleri çok zor durumda kalıyor. Yıllardır müşterileri karşısında yola çıkacak poliçe olmazsa arabası bağlanır, trafik cezası alabilir ve araçları otoparka çekilebilir bir sürü risk var. Poliçe saatlerce beklemesine rağmen yapılamıyor. Aslında trafik poliçesini reddetmek kanunen yasak. Ciddi parasal cezası, tekrarında ise ruhsat iptaline kadar giden önemli cezalar söz konusudur.

‘SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ZARARI 9 KATINA ÇIKTI’

Buna rağmen şirketler büyük zarar endişesi ile yapmak istemiyorlar. Aslında döviz ne kadar artacak bilemiyorlar, araç fiyatları ne kadar yükselecek? Çip krizi var bunu tespit edemiyorlar. Bir de 2022’nin ilk 9 aylık Ocak-Ekim dönemi verileri açıklandı. Buna göre ilk 9 ayda sigorta şirketleri trafik sigortasında 7.9 milyar TL zarar açıkladı. 2021 yılının ilk 9 ayı ile mukayese ettiğimizde ise bir önceki yıla göre zararın 9 katına çıktığını görüyoruz.

‘ŞİRKETLER 165 TL HASAR ÖDÜYOR’

Şu anda aralık ayı itibarıyla trafik sigortasındaki hasar prim oranı yüzde 165’tir. Yani şirketler aldıkları her 100 liralık prim karşısında 165 TL hasar ödüyorlar. Hiçbir şirket bile bile bu kadar zarar etmek istemiyor.

Bu durum karşısında Sigorta Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı sert açıklamalar yaptı. Trafik poliçesi yapmaktan kaçınana büyük para cezası ve ruhsat iptaline gidilmesine kadar uyardı. Devamında trafik sigortası yeni yol haritası açıklandı.

Trafik sigortası priminin artırılmasına rağmen neredeyse geçen seneye göre yüzde 100’e yakın artmasına rağmen zararın devam etme nedenine odaklanıyor. O da sürücü kaynaklıdır. Kaza oranı artmaya devam ediyor. Araç fiyatlarının artmasıyla hasar oranı yükseliyor. Yeni yol haritasında SEDDK’nın odaklandığı konu sürücü davranışlarını değiştirmektir.

‘KÖTÜ SÜRÜCÜYE YÜZDE 200 ZAMLI TARİFE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR’

Bunun için de iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki indirim ve sür prim oranlarını ciddi anlamda yükseltti.

‘İYİ SÜRÜCÜ 2 BİN LİRA, KÖTÜ SÜRÜCÜ 14 BİN LİRA ÖDÜYOR’

İyi bir sürücü İstanbul’da ortalama 2 bin, 2 bin 500 trafik sigortası için indirimli prim öderken, kötü bir sürücü 13-14 bin lira arasında trafik sigortası primi ödeyecek bunun da her ay arttığını hatırlatalım.

‘3’TEN FAZLA KAZA YAPAN ŞOFÖRLER TESTE GİDECEK’

Diğer önemli uygulama da psikolojik rehabilitasyon geliyor. Bu ne demek? 3’ten fazla kaza yapan şoförler artık psikolojik teste tutulup düzenli psikoloğa gidilmesi istenecek. Bu dönemde ehliyetine el konacak. Psikolojik rehabilitasyon sonrası ehliyetine tamamen de el konabilecek.

Avrupa ve ABD’de yaygın olan bu uygulamayı biz de destekliyoruz.

‘ARTIK HASARLAR SÜRÜCÜYÜ TAKİP EDECEK’

Artık hasarlar kişinin T.C. numarasıyla sürücüyü takip edecek. Bu ne demek? Kişi birkaç kez kaza yapıp yüzde 200 yüksek rakam ödemek yerine eşine, annesine arabasının satışını yapıp kendisi kullanmaya devam ediyordu. Şimdi bu uygulama ile sürücüyü takip eden indirim ve sür prim uygulamaları gelecektir. Artık bundan kaçış yok.

Sürücü sicili de geliyor. Filo araçları ticari araçları kullanan şoförleri ilgilendiren sicil geliyor. Şirket araçları kamyon ve kamyonet, otobüs genelde firma adlarına olduğu için şoförler bu araçları kullanıp kaza yapabiliyorlar. Her sürücüler sürücü puanı dediğimiz sicil geliyor. Çok sayıda kaza yapan sürücüler yeni bir şirkette işe girerken siciline bakılarak işe alınacak. Yüksek puanı olanların işsiz kalması söz konusu olabilir. Hiçbir işletme kaza yapma ihtimali yüksek şoförü işe almayacaktır. Onun için çok yüksek sigorta primi ödemek istemeyecektir.

'TRAFİK VE KASKODA YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLİYORUM’

Dövizdeki artışın devam edeceğini düşünüyorum. Araç fiyatları, çip krizi ve araç azlığının nedeniyle daha da yükseleceğini öngörüyorum. Asgari ücret ortalama 7 bin 500-8 bin liralara yükseleceği öngörülüyor. Trafik sigortasında bedeni hasarlar dediğimiz karşı tarafa verilen asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Bunun yükselmesi ile ciddi tazminat yükü artacaktır. Bunlarla paralel olarak yüzde 50 civarında da artabileceğini düşünüyorum.

Trafik ve kaskonun bu gibi nedenlerden dolayı yüzde 50 civarında artacağını düşünüyorum.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ NE OLABİLİR?

Burada en iyi çözüm önerisi trafik kurallarına uymak, dikkatli kullanmak, kaza yapmamak olacaktır. Alacağınız indirim ile ödeyeceğiniz indirimler 1500-2000 lira kadar düşecektir.”

Araç sahiplerinin hangisini yaptırması zorunludur?

Sorunun cevabı "Zorunlu mali sorumluluk sigortası" dır. Zorunlu trafik sigortası; araç sahiplerinin yaptırması gereken ve yasal olarak sıkı denetime tabi tutulan bir sigorta türüdür.