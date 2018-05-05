Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Araç sahipleri dikkat! Borçlar yapılanıyor

Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden kesilen cezalara yapılandırma geliyor.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:36
Araç sahipleri dikkat! Borçlar yapılanıyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan kesilen 900 milyon lira tutarındaki cezanın sadece ana para ve faizi şeklinde ödenmesine yönelik TBMM'ye tasarı sunduklarını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, devletin sorumluluğunda olan köprü ve otoyollarda bugüne kadar yaklaşık 7.5 milyon kere ihlal söz konusu olduğunu belirterek, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi'yle (HGS) ilgili cezaların da yeniden yapılandırılacağını söyledi.

900 MİLYON LİRA

Arslan, "Cezai rakamlar 900 milyon lira civarında. TBMM'ye gelen tasarıyla yapmaya çalıştığımız, bu cezai müeyyideyi kaldırmak ve sadece ana parayı yasal faiziyle ödemeleri durumunda bundan kurtulmaları" dedi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:36
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnce'ye şok! "Sen neredesin Erdoğan nerede"
    1. İnce'ye şok! "Sen neredesin Erdoğan..
    2. Leman'dan skandal karikatür! Şerife..
    3. Gemi kazası Atina'yı karıştırdı!..
    4. İşte ramazanda kilo almamak için..
    5. CHP'li İnce resmen Cumhurbaşkanı adayı!
    6. 10 bin 151 kişi incelenecek!
    7. Fatih Terim: Kazanalım,..
    8. Bingöl'de tesadüfen keşfedildi!
    9. Türkiye'den ABD'ye tokat gibi 'Afrin'..
    10. Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama:..
    11. Akşener'i tehdit edenler yakalandı!
    12. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin..
    13. Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!
    14. İbrahim Kalın'dan çok önemli..
    15. Villanın içinden uyuşturucu tarlası..
    16. Araç sahipleri dikkat! Borçlar..
    17. Macar hükümeti bir ay boyunca her gün..
    18. Rusya'dan flaş "24 Haziran" açıklaması!
    19. ROKETSAN yerli ürünlerle güçleniyor
    20. Galatasaray'ın cezası belli oldu!
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...