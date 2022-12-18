Araç sahipleri dikkat: Arabası olanlar için kritik uyarı! O işlemi yaparken dolandırılabilirsiniz, akılalmaz oyun

Sık sık yöntem değiştiren dolandırıcılardan bu defa araç sigortası dolandırıcılığı yöntemi geldi. Bu yöntemi kullanan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması için uzmanlardan uyarı geldi.

Araç sahipleri tarafından konu ile ilgili şikayetlerin artması üzerine sahte araç sigortası yapan firmaların yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Özellikle de internet üzerinden yapılan sigortalarda dolandırıcılık olayların yaşandığını ve bu noktada da aynı durumu yaşamak istemeyen vatandaşların dikkat etmeleri gereken konulardan bahsedildi. Sigorta yapmak üzere dolandırıcılık düzeneği kuran kişilerin bu yöntem ile herhangi bir şekilde olay yaşamaması için dikkat etmeleri gerekenlerden de bahsedildi.

BU YÖNTEM İLE ARAÇ SAHİPLERİNİ DOLANDIRIYORLAR!

Gelen bilgiler üzerinden anlaşılacağı üzere internet sitelerinde dolanan bu dolandırıcılık yöntemlerinde her ne kadar firmanın reklamları yapılsa da bu tür vakaların yaşanabileceği belirtildi. Dolandırmak isteyen acente adı altındaki kişilerin öncelikle internet sitesi üzerinden sigorta yaptırmak isteyen kişilerden bilgileri doğrulmasını istediklerini öğrenildi. Ardından ise kişilere bizzat telefon üzerinden irtibata geçerek dolandırıcılık faaliyetlerine geçtikleri bildirildi.

Burada telefonda kişilerden bazı bilgiler alınarak parayı istedikleri hesaba yatırmalarını talep ettikleri belirtilerek ardından da sigorta işlemlerinin de yapıldığına dair belgeyi gönderiyorlar. Müşteri ise e-devlet üzerinden kontrollerini yaptığında gerçekten de sigortasının yapıldığını öğreniyor. kamugundemi'nin aktardığı habere göre; Fakat dolandırıcıların işlemleri tam bu noktadan sonra başlıyor.

PARAYI KENDİ KARTLARI ÜZERİNDEN YATIRIYORLAR!

Edinilen bilgiye göre dolandırıcılar yatırılacak olan parayı kendi kredi kartları üzerinden sağlayarak ardından da bir süre geçtikten sonra bankaları arayarak kartlarının çalındığını ve bu nedenle de iptal etmek istediklerini dile getirdikleri öğrenildi. Bu şekilde de hem müşterilerin paralarını alarak hem de kendi kartlarından para çekilmesinin önüne geçilerek dolandırdıkları ortaya çıktı.

Durum bu şekilde olunca da bu durumu müşterilerin de ancak bir polis çevirmesi olunca öğrenebildikleri gelen bilgiler arasında yer aldı. Uzmanlar ve avukatlar son dönemde bu konu ile ilgili olayların artmasının ardından vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaya başladı.

Tüm bunların yanı sıra ise dolandırıcıların müşteri ikna etme çabasındaki en büyük kozlarının ise diğer sigorta şirketlerinde yer alan ücretin yarısını talep ettikleri ortaya çıktı. Yarı yarıya ödenen miktar ile müşterileri ikna ederek paralarını göndermelerini sağladıkları ve bu sayede de dolandırdıkları ortaya çıktı.