Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor!
Benzinde yaşanan artış sonrasında sürücülerin ilk tercihi olan LPG'de (Otogaz) fiyat bu gece değişiyor. LPG'nin litresi zam sonrasında 18 TL'yi geçecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.
OTOGAZA ZAM GELİYOR
Salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.