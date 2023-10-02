  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Tunç TİP'li Can Atalay hakkında son noktayı koydu!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

Bu da NASA'da merak edilen ilginç keşif heyecanı! Haber var: Bennu toprağında ‘esrarengiz toz’ bulundu!

Bu da Fransızların Ümit Özdağ'ı! Göçmen vatandaşlarla ilgili skandal sözler

Dolar kuru, altın ve euro yıl sonunda gerçek fiyatlar ne olacak! Uzman bilgi verdi: güncel 1 Ekim 2023 fiyatı

Gucci'nin 'çirkin yüzlü' modeli terör örgütüne katıldı! Silahla poz verdi

MHP lideri Bahçeli'den emekli ikramiyesi açıklaması

PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!

Bakan Güler'den merak edilen silahla ilgili açıklama

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk’ın 77 yaşındaki babası çocuk sahibi olmak için şartı... İşte detaylar
Ekonomi Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor!
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 10:03:00 -
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geliyor!

Benzinde yaşanan artış sonrasında sürücülerin ilk tercihi olan LPG'de (Otogaz) fiyat bu gece değişiyor. LPG'nin litresi zam sonrasında 18 TL'yi geçecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.

OTOGAZA ZAM GELİYOR

Salı gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 69 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ondan sonrada niye çarşı pazar pahalı diye hükümet bağırıyor..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23