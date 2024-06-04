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Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir de indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir de indirim geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-04 08:00:00 - 2024-06-04 08:04:50
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir de indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu. Yarından itibaren otogaza indirim, motorine ise zam gelecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak sektör temsilcilerinden, araç sürücülerini hem sevindirecek hem üzecek bir gelişme yaşandı.

LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim

Otogaz (LPG) grubunda 5 Haziran çarşamba gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Motorine 12 kuruş zam

Motorin grubunda ise 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruşluk zam beklentisi var.

NTV'de yer alan habere göre, benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.27 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 41.38 liradan satılıyor.

Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.

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