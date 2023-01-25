Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor

Geçtiğimiz hafta 63 kuruş indirim ardından da 80 kuruş zam gelen benzinin litre fiyatına son olarak 17 Ocak Salı günü zam gelmişti. Dün ise benzinin litre fiyatına 1 TL 26 Kuruş daha zam geldi.

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,71 TL'ye, Ankara'da 21,89 TL'ye, İzmir'de ise 21,87 TL'ye yükseldi. En son 22 Kasım’da 21 TL’nin üzerinde olan benzin fiyatları böylece son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bir zam daha geliyor

Ancak benzin fiyatlarına gelen bu dev zam sonrası bir zam da motorine geliyor. 26 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litresine 0,84 TL'lik yeni bir zammın gelmesi bekleniyor.

Motorine gelecek bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,19 TL'den 24,03 TL'ye, Ankara'da 23,45 TL'den 24,29 TL''ye, İzmir'de ise 23,51 TL'den 24,35 TL'ye yükselecek.

LPG'de ise henüz bir fiyat değişikliği açıklanmadı.