  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli asker skandal anlaşmayı duyurdu: Yunanistan Türkiye'ye saldırırsa o Avrupa ülkesi destek verecek

Homoya ‘evet’ örtüye ‘hayır’

Hayaller ‘eş başkanlık’ gerçekler ‘25 vekil’

Ekonomik kriz derinleşti! Resmen Almanya'dan kaçıyorlar

İsveç Başbakanı Kristersson'dan itiraf gibi açıklama Müslümanlara sempatisini iletiyormuş! Hadi ordan!

Mete Yarar Bayraktar Kızılelma ile ilgili bilinmeyen bir detayı açıkladı: F-35'in yerini almayacak! Çünkü...

Firmalar teker teker ülkeyi terk ediyor!

Yunan tohumu, buradaki artıklarına üstü kapalı mesaj verdi! 15 Temmuzda denediler Miço başaramadılar

Kobra Murat AK Parti'den kendisine gelen o teklifi reddetti!

İsveç'in son hamlesi bardağı taşırdı. Erdoğan'ı kötüleyen karikatür yarışması düzenlediler İşte birinci seçilen o rezil karikatür
Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor
Ekonomi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlenmelerin ardından akaryakıt fiyatlarındaki zam dalgası sürüyor. Dün benzine gelen zammın ardından bu gece yarısı motorin için yeni bir fiyat artışı beklentisi oluştu.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 13:21:00 -
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor

Geçtiğimiz hafta 63 kuruş indirim ardından da 80 kuruş zam gelen benzinin litre fiyatına son olarak 17 Ocak Salı günü zam gelmişti. Dün ise benzinin litre fiyatına 1 TL 26 Kuruş daha zam geldi.

Zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,71 TL'ye, Ankara'da 21,89 TL'ye, İzmir'de ise 21,87 TL'ye yükseldi. En son 22 Kasım’da 21 TL’nin üzerinde olan benzin fiyatları böylece son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bir zam daha geliyor

Ancak benzin fiyatlarına gelen bu dev zam sonrası bir zam da motorine geliyor. 26 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litresine 0,84 TL'lik yeni bir zammın gelmesi bekleniyor.

Motorine gelecek bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,19 TL'den 24,03 TL'ye, Ankara'da 23,45 TL'den 24,29 TL''ye, İzmir'de ise 23,51 TL'den 24,35 TL'ye yükselecek.

LPG'de ise henüz bir fiyat değişikliği açıklanmadı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23