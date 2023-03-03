Araç sahipleri, araba alacaklar dikkat! Deprem bağışlarını ve rakamları araç fiyatından düşecek! O haber

Program kapsamında, Nissan Türkiye ve bayileri AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay’a 20 bin TL’lik bağış yapacak müşterilerine bağış makbuzlarını Nissan yetkili satıcılarına ibraz etmeleri halinde indirim yapacak.

Bağış tutarı, satın alınan aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düşülecek. Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Türkiye’nin çok zor dönemden geçtiğini belirterek, “Her bir yardımla depremden etkilenen vatandaşlarımızın hayatlarına dokunarak, onlar için kurulacak yeni ve sağlam bir geleceğe destek olabilmeyi arzu ediyoruz. Türkiye bizim evimiz ve Nissan olarak, bu felaketten etkilenen binlerce insana sağlam bir gelecek sağlamak ve çözüm sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapma sorumluluğunu hissediyoruz” dedi. (hurriyet)

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