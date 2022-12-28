Araç sahipleri aman dikkat! Kış lastiğinde doğru bilinen yanlışlar: Kış lastikleri rafta kalmasın! Kritik uyarılar!

İşte kış lastiği seçiminde halk arasında yaygın olan yanlışlardan uzak durarak doğru lastiği seçebilmek için göz önünde bulundurulması gerekenler... Kış lastikleri karlı, çamurlu, buzlu ve donmuş zeminlerde daha iyi çekiş, yol tutuşu ve direksiyon hâkimiyeti sağlar. Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde zemin sıcaklığı hava sıcaklığından daha düşük olacağından hava daha ılıman olsa dahi kış lastikleri aracınızı kullanırken büyük avantaj sağlar.

Özel olarak formüle edilmiş sırt kauçuğundan ve kış şartlarına uygun sırt deseniyle üretilen kış lastikleri, otomobilinizi buzlu ve karlı yollarda kontrol etmenizi kolaylaştırır.

Kış lastiklerinin sırt blokları daha geniştir ve sırt deseninde kışın yolda, tepelerde ve keskin virajlarda yol tutuşu için lastiğe ekstra kavrama gücü veren ve kar birikimini önleyen ekstra kanallar bulunur.

Bazı kış lastiklerinde ekstra güçlü yol tutuşu için küçük çiviler de yer alır. Bunlar kış boyunca zorlu koşulları yaşayan yerlerde çok önemlidir. Hbaer2'göre: Yaz lastiklerinin hamurları düşük sıcaklıklarda sertleşerek yola tutunma kabiliyetlerini kısmen kaybederler bu da bazı güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıkmasına sebep olur.

Zorlu kış koşullarında en büyük yardımcı kış lastiklerinde dikkat edilmesi gerekenler..

*Kış lastiklerinin desen yapısı ve hamur özellikleri yaz lastiklerinden farklıdır.

Bu sayede kış lastiğinin karlı ve buzlu zemin yol tutuşu artar.

Bu da tüketiciler için, çok daha güvenli sürüş performansı demektir.

*Kış lastiği ne kadar fazla diş derinliğine sahipse, kışın yollarda o kadar iyi performans gösterir.

*Lastikte bulunan testere şekilli merkezi kanal yapısı frenleme anında etkili kar küreme işlevi görür.

Değişken kenar açılı testere şekli karlı ve buzlu zeminlerde üstün çekiş gücü sağlar.

Zorlu kış koşullarında bu özelliğe sahip lastikler tercih edilmelidir.

*Tüm kış lastikleri aynı değildir. Her kış lastiği bünyesinde farklı teknik özellikleri barındırabilir.

Aracınıza ve sürüş koşullarınıza en uygun kış lastiğini seçerken bayideki yetkili kişilere danışınız.

İŞTE KIŞ LASTİĞİ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Türkiye'de kış lastiği kullanımının son 4-5 yılda arttığını ancak henüz Avrupa ülkelerindeki kadar yaygın olmadığının altını çizen Goodyear, kış lastikleri ile ilgili doğru bilinen yanlışları bir araya getirdi.

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI

Ticari araçlara 1 Aralık’tan itibaren kullanılması zorunlu olan kış lastiği fiyatları bir yılda yüzde 100 zamlandı.

Oto sanayilerindeki lastikçilerin işleri de durma noktasına geldi. Ortalama bir kış lastiğinin fiyatı 1500 lirayı buluyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başladı.

Ancak önceki yılların aksine bu yıl lastikçilerde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Lastik fiyatlarının iki katına çıkması nedeniyle firmalar bekledikleri kadar iş yapamadı.

Ortalama bir kış lastiği 1500 liraya satılıyor. Eğer dünyaca ünlü markalardan biri tercih edilecekse, tek lastiğin fiyatı 3 bin lirayı geçiyor.

Sadece lastik fiyatları değil, özellikle büyük şehirlerde lastikçilerin saklama-depolama hizmeti de zamlandı.

Yaz lastiği takan bir otomobil 10 derecenin altında hava sıcaklığında 90 kilometre hızla ani fren yaparsa 37 metrede durabiliyor.

Kış lastiği ise bu mesafeyi 30 metreye düşüyor. Uzmanlar 7 metrelik farkın hayat kurtaracağını belirtiyor.

Kış lastikleri rafta kalmasın!Tüm araç sahiplerini ilgilendiren 'kaskoya zam' açıklaması:

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, araç kasko bedellerindeki artışa ilişkin, sigorta şirketlerinin zam yapmadığını, yükselen araç bedellerinin, ikame araç ve çekici maliyetlerinin primlere yansıdığını bildirdi.

TSB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Benli, araç kasko bedellerindeki artışa yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin hayat pahalılığına karşı büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Benli, "Son dönemde enflasyonda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki değişim, küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar ve bunlara bağlı olarak asgari ücret, araç rayiç değerleri ile yedek parça maliyetlerindeki artış kasko primlerine de yansıdı" ifadelerini kullandı.

Benli, araç fiyatlarında, son bir yılda yüzde 120, son iki yıl içindeyse yüzde 360 artış yaşandığına, araç rayiç değerindeki bu yükselişin sigortalıların sahip olduğu malvarlığının, yani sigortalanan kıymetin değerindeki artış anlamına geldiğine dikkati çekerek, araç fiyatlarına bağlı olarak kasko primlerinin de yükseldiğini bildirdi.