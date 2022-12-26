Araç muayene ücretine zam geldi mi? TÜVTÜRK zam 2023: Araç muayene ücreti ne zaman zamlanacak? Araç muayene ücreti, egzoz muayene ücreti 2022- 2023

2023 yılında yeniden değerleme oranına göre araç muayene ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Gelecek zam önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücüler ise randevu alma telaşına girdi. Yılbaşı öncesi araç muayeneleri için randevu almak ve işlemlerini yaptırmak isteyenler de süreç ile ilgili detayları yakından araştırırken çok az bilinin bir detay ortaya çıktı. Araç muayenesi yaptırırken mutlaka buna dikkat edin. Sizden kestikleri o ücretin kanunda yeri olmadığı öğrenildi. Mahkemeye başvurarak paranızı geri almanız ise mümkün.

KESTİKLERİ O ÜCRET KANUNSUZ ÇIKTI

Karar’da yer alan haberde, Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri uyardı. Kredi kartı ödemelerinden aldıkları ilave ücretlerin hukuksuz olduğu söyleyen Cahit Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz... Ağustos ayında TÜVTÜRK üzerinden araç muayenemi kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı tahsilini tüketici hakem heyetine itiraz etmiştim. THH ayıplı hizmet olarak nitelendirildi."

Araç muayene ücreti ne zaman zamlanacak?

Araç muayene ücretleri, Trafik Kanunu'nca düzenlenir ve yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılır.

Egzoz muayene ücreti 2022:

Araç sahipleri Tüvtürk Egzoz Muayene Ücreti 2022. Geride bıraktığımız 2021 yılında 90 lira olan 2022 egzoz muayene ücreti, KDV dâhil 110 lira olarak belirlenmiştir.

Araç muayene ücreti 2023

Araç muayene ücreti 2022: 2022 yılında 507,40 TL olan muayene ücreti, 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 820 Türk lirasına yükselecek. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 2022 yılı içerisinde belirlenen araç muayene ücreti 1.080 TL olacak. Traktör ve motosikletler için 258,42 TL olan muayene ücreti 417 liraya yükseldi. 2023 yılı için Araç muayene ücretlerine % 61,5 oranında zam geldi.

Araç muayenesinde sigorta poliçesi gereklimi?

Trafik Sigortası

Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir.

mynet'in haberine göre: Muayene ücret bilgileri hakkında detaylar şöyle;

2022 ARAÇ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 258.42 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 507.40 TL

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 685.58 TL

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK? İŞTE O LİSTE...

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar

1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

Matrahı 177.000’i aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira

1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

Matrahı 177 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira

1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı

Matrahı 221.000 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc Matrahı 442.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı Matrahı 840.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

Matrahı 840.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 916 Lira

2023 MTV: 1479 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 1715 Lira

2023 MTV: 2769 Lira

4-6 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 3158 Lira

2023 MTV: 5100 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV: 4904 Lira

2023 MTV: 7919 Lira



7-11 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 512 Lira

2023 MTV: 826 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 995 Lira

2023 MTV: 1606 Lira

7-11 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 1860 Lira

2023 MTV: 3003 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV: 2882 Lira

2023 MTV: 4654 Lira

16 yaş ve yukarısı 0-1300 cc

2022 MTV: 136 Lira

2023 MTV: 219 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 270 Lira

2023 MTV: 436 Lira

MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 297 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 135 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 620 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı

7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı

16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı

Araç Muayene randevu almak için TIKLAYINIZ

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Telefona kolayca indirilebilecek TÜVTÜRK Uygulaması ile araç sahipleri, daha önce araç muayene istasyonlarındaki kiosklardan alabildikleri araç muayene sıra numaralarını akıllı telefonları aracılığıyla alabiliyor. TÜVTÜRK Uygulaması, Google Playstore ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. TÜVTÜRK Uygulaması ile vatandaşlar artık araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabiliyor.

Araç muayene randevuları ise, www.tuvturk.com.tr internet sitesi, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.

ARAÇ MUAYENESİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

Muayene randevusu alınabilmesi için aracın trafik cezası ve HGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığı kontrol edilmeli. Çünkü borcu olan aracın muayene işlemi başlatılmıyor.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENEDE KREDİ KARTI GEÇERLİ Mİ?

Tüm istasyonlarda nakit dışında kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Çağrı Merkezi’nden ön ödeme alınmıyor. Ödemelerde taksit yok. Ayrıca yarısını kredi kartı, yarısını nakit ödeme imkanı da bulunmuyor.