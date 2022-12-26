Araç muayene ücretine zam geldi mi? TÜVTÜRK zam 2023: Araç muayene ücreti ne zaman zamlanacak? Araç muayene ücreti, egzoz muayene ücreti 2022- 2023
Araç sahibi olanlar için masraflar her geçen gün değişiyor. Araç sahipleri merak ediyor. En son alınan bilgiler doğrultusunda: Trafik sigortası, kaskosu, motorlu taşıtlar vergisi derken şimdi de araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 zam yapılması bekleniyor. Piyasa önerileri tarafından yeni yılla beraber muayene ücretleri zamlanacak bilgisi var. Ancak araç muayenesinde gözden kaçan bir detay daha ortaya çıktı. TÜVTÜRK'ten hemen paranızı geri alabilirsiniz. Kesilen ücretin kanunda yerinin olmadığı öğrenildi. Araç muayene ücretine zam geldi mi? Peki, Araç muayene randevusu nasıl alınır? TÜVTÜRK araç muayenede kredi kartı geçerli mi? Araç muayenesinde sigorta poliçesi gereklimi? İşte 2022 araç muayene ücret tarifesi ve diğer detaylar...
2023 yılında yeniden değerleme oranına göre araç muayene ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Gelecek zam önce araçlarını muayene etmek isteyen sürücüler ise randevu alma telaşına girdi. Yılbaşı öncesi araç muayeneleri için randevu almak ve işlemlerini yaptırmak isteyenler de süreç ile ilgili detayları yakından araştırırken çok az bilinin bir detay ortaya çıktı. Araç muayenesi yaptırırken mutlaka buna dikkat edin. Sizden kestikleri o ücretin kanunda yeri olmadığı öğrenildi. Mahkemeye başvurarak paranızı geri almanız ise mümkün.
KESTİKLERİ O ÜCRET KANUNSUZ ÇIKTI
Karar’da yer alan haberde, Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri uyardı. Kredi kartı ödemelerinden aldıkları ilave ücretlerin hukuksuz olduğu söyleyen Cahit Saraçoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Uyanık olun. TÜVTÜRK'ün kredi kartı ödemesinde aldığı ilave ücret hukuksuz... Ağustos ayında TÜVTÜRK üzerinden araç muayenemi kredi kartıyla ödememe ilave olarak 12.41 lira ödeme farkı tahsilini tüketici hakem heyetine itiraz etmiştim. THH ayıplı hizmet olarak nitelendirildi."
Araç muayene ücreti ne zaman zamlanacak?
Araç muayene ücretleri, Trafik Kanunu'nca düzenlenir ve yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılır.
Egzoz muayene ücreti 2022:
Araç sahipleri Tüvtürk Egzoz Muayene Ücreti 2022. Geride bıraktığımız 2021 yılında 90 lira olan 2022 egzoz muayene ücreti, KDV dâhil 110 lira olarak belirlenmiştir.
Araç muayene ücreti 2023
Araç muayene ücreti 2022: 2022 yılında 507,40 TL olan muayene ücreti, 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 820 Türk lirasına yükselecek. Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 2022 yılı içerisinde belirlenen araç muayene ücreti 1.080 TL olacak. Traktör ve motosikletler için 258,42 TL olan muayene ücreti 417 liraya yükseldi. 2023 yılı için Araç muayene ücretlerine % 61,5 oranında zam geldi.
Araç muayenesinde sigorta poliçesi gereklimi?
Trafik Sigortası
Trafik sigortanızın tarihini muayene öncesi kontrol edin. römorklar hariç tüm araçlar için zorunlu bir belgedir.
mynet'in haberine göre: Muayene ücret bilgileri hakkında detaylar şöyle;
2022 ARAÇ MUAYENE ÜCRET TARİFESİ
Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 258.42 TL
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 507.40 TL
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 685.58 TL
KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK? İŞTE O LİSTE...
01.01.2018 SONRASI TESCİL
0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı
1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı
1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000’i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı
1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 177 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı
2501 - 3000 cc Matrahı 442.300 lira
1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı
Matrahı 442.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı
4001 cc ve yukarısı Matrahı 840.700 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı
Matrahı 840.700 lirayı aşan
1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
4-6 yaş
0-1300 cc
2022 MTV: 916 Lira
2023 MTV: 1479 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 1715 Lira
2023 MTV: 2769 Lira
4-6 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 3158 Lira
2023 MTV: 5100 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 4904 Lira
2023 MTV: 7919 Lira
7-11 yaş
0-1300 cc
2022 MTV: 512 Lira
2023 MTV: 826 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 995 Lira
2023 MTV: 1606 Lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 1860 Lira
2023 MTV: 3003 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 2882 Lira
2023 MTV: 4654 Lira
16 yaş ve yukarısı 0-1300 cc
2022 MTV: 136 Lira
2023 MTV: 219 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 270 Lira
2023 MTV: 436 Lira
MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI
100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 297 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 135 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 620 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL
MİNİBÜS
1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı
7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı
16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı
Araç Muayene randevu almak için TIKLAYINIZ
ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Telefona kolayca indirilebilecek TÜVTÜRK Uygulaması ile araç sahipleri, daha önce araç muayene istasyonlarındaki kiosklardan alabildikleri araç muayene sıra numaralarını akıllı telefonları aracılığıyla alabiliyor. TÜVTÜRK Uygulaması, Google Playstore ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilebiliyor. TÜVTÜRK Uygulaması ile vatandaşlar artık araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabiliyor.
Araç muayene randevuları ise, www.tuvturk.com.tr internet sitesi, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.
ARAÇ MUAYENESİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER
Muayene randevusu alınabilmesi için aracın trafik cezası ve HGS kaçak geçiş cezası gibi borçları olup olmadığı kontrol edilmeli. Çünkü borcu olan aracın muayene işlemi başlatılmıyor.
TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENEDE KREDİ KARTI GEÇERLİ Mİ?
Tüm istasyonlarda nakit dışında kredi kartı ve banka kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Çağrı Merkezi’nden ön ödeme alınmıyor. Ödemelerde taksit yok. Ayrıca yarısını kredi kartı, yarısını nakit ödeme imkanı da bulunmuyor.
Ekonomi
Brent petrol fiyat güncel! Akaryakıt fiyatları: LPG, motorin, mazot fiyatı bugün,1 litre ham petrol fiyatı ne kadar?
Aktüel
Dünyanın en zenginleri! 2022’de en çok kazanan milyarderler: Dünyanın en zengin adamı, kadını 2022? En zengin Türk?