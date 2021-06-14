Araç muayene gecikme bedeli ne kadar? Araç muayene gecikme cezası ne kadar?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 7326 sayılı kanunun 10. maddesinin altıncı fıkrasına (araç muayenelerine) dair tebliğe göre, 9 Haziran tarihi itibarıyla zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçlar kapsamda yer alıyor.

Geciken araç muayeneleri ne zamana kadar yapılacak?

Bu araç sahiplerinin 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, yüzde 5 olarak uygulanan ceza oranı, yüzde 0.75 olarak tahsil edilecek. 9 Haziran'dan sonra muayenesi gecikmiş araçlara yüzde 5 ceza oranı uygulanmaya devam edilecek. 9 Haziran'dan önce muayenesi gecikmiş araçlardan tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ise red ve iade edilmeyecek. Araç muayene süresini geçirenlerden tahsil edilecek ceza oranını yüzde 5'ten yüzde 0.75'e indiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Araç muayene gecikme bedeli ne kadar düştü?

Gecikme bedellerine yeni düzenleme:

• Araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş otomobil sahibi 205.08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14.36 TL ödeyecek

• 5 yıl muayeneye gelmeyen ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062.71 TL yerine 74.68 TL olacak.