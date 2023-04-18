Araç kaza yaptı, içecekler yola savruldu
Kocaeli'nde kaza yapan araçtaki meşrubatlar yola saçıldı, olayda 1 kişi yaralandı.
Kaza, Derince'de Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi Semih Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla kavşaktan çıkan Recep Ö., cadde üzerinde seyir halinde olan Ufuk K. idaresindeki panelvan araçla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle 2 araçta da hava yastığı patladı. Orta kapısı yerinden sökülen panelvan aracın içerisindeki meşrubatlar yola saçıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü Recep Ö. (48) ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.