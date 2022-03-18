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Yerel Araç kayganlaşan yolda takla attı: 2 yaralı
Yerel

Araç kayganlaşan yolda takla attı: 2 yaralı

İstanbul Başakşehir'de kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç takla attı. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 23:42:00 - 2022-03-18 23:48:41

Başakşehir’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir Bozcaada Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DHS 732 plakalı otomobil seyir halindeyken kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada şoför ve araçta olan diğer şahıs yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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