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Yerel Araç kanala uçtu: 1 ölü
Yerel

Araç kanala uçtu: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak su kanalında ters dönen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 07:00:00 -
Araç kanala uçtu: 1 ölü

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Muscalı Mahallesi Doğal Yaşam Parkı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AIG 330 plakalı otomobil yoldan çıkarak su kalanına düşüp ters döndü. Kazada araçtan kendi imkanları ile çıkan Yaşar K. Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Sudan çıkartılan araçta bulunan 64 yaşındaki Fahri Bilgili'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Fahri Bilgili'nin cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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