Araç içinde bırakılan deodorant kutusu bomba gibi patladı Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir aracın içerisinde bırakılan deodorant kutusu sıcaklığın etkisiyle bomba gibi patladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıcak havada otomobilde bırakılan deodorant kutusu patlayarak aracın camını kırdı. Hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü ilçede, Yeşil Mahalle'deki evinin önüne otomobilini park eden Zafer Sarıoğlu, bir süre sonra büyük bir gürültü duyduğu aracının yanına geldi. "Herkes dikkat etsin" Sarıoğlu, araçtaki deodorant kutusunun patlayarak arka camı kırdığını görünce şaşkınlık yaşadı. Zafer Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deodorantı otomobilde unuttuğunu belirterek, "Kutu hava sıcaklığının etkisiyle bomba gibi patladı. Araç kullanan vatandaşlarımız bu konuda çok dikkat etsin." dedi.

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