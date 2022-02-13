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Yerel Araç devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Araç devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Ordu’da bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 13:22:00 -
Araç devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Telat Çetinkaya (52) idaresindeki 52 AC 662 otomobil, Dereiçi Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, sürücü Çetinkaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, araçta bulunan ve yaralanan Telat Çetinkaya’nın eşi Gülbeyaz ile kızı Nisa ise olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından 112 ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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