Araç bariyere ok gibi saplandı! Araçtaki 2 kişi...
Gaziantep'te meydana gelen kazada, yolu ayıran bariyere saplanan araçta bulunan sürücü ağır yaralanırken, sürücünün yanında bulunan bir yolcu da hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza, Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başpınar istikametinden Gaziantep kent merkezi yönüne doğru seyir halinde olan Samet K. yönetimindeki 46 HT 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ikiye ayıran bariyerlere saplandı. Kazada araç sürücüsü Samet K. ve yanındaki yolcu araç içerisinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşının ardından yaralıları sıkıştığı yerden çıkarmayı başarırken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü ve yanındaki yolcuya yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü Samet K.'nin durumunun kritik olduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtilirken, diğer yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bariyere saplanan araç çekici yardımıyla çıkarılarak kaza yerinden kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)