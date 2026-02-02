Araç almayı düşünenler dikkat! Şubat ayında Nissan almak daha avantajlı

Sıfır araç fiyatlarının yakından takip edildiği bu dönemde, otomobil markalarının sunduğu finansman destekleri alım kararlarında belirleyici olmaya başladı. Nissan Türkiye, şubat ayına özel hazırladığı kampanyalarla hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik faizsiz kredi, nakit alım ve takas desteği seçeneklerini bir araya getirerek sıfır araç sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getirdi.

100.000 TL nakit alım desteği

Nissan Juke, dinamik tasarımı ve şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tekna MT donanım seviyesinde bireysel müşterilere özel 100.000 TL nakit alım desteği sunulurken, 240.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Otomatik şanzımanlı ve üst donanım seviyelerine sahip Tekna DCT, Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonlarında ise ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım desteğinin yanı sıra 500.000 TL tutarında 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajı bulunuyor. Juke, kişiselleştirilebilir tasarım detayları ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle segmentinde fark yaratıyor.

Verimli motor teknolojisi

C-SUV segmentinin öncü modellerinden Nissan Qashqai Mild Hybrid, verimli motor teknolojisi ve konfor odaklı donanımlarıyla öne çıkıyor. Designpack versiyonundaki 2.249.000 TL’lik başlangıç fiyatı ile dikkat çekerken Skypack 2WD versiyonunda ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım desteği sunulurken, 600.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatı sağlanıyor.

Skypack 4WD, Platinum, Platinum 4WD, Platinum Premium ve Platinum Premium 4WD donanım seviyelerinde ise bireysel ve ticari müşteriler için 200.000 TL takas desteği sunuluyor. Buna ek olarak ticari müşteriler, 600.000 TL tutarında 12 ay %0 faizli ticari kredi avantajından da yararlanabiliyor. Qashqai Mild Hybrid, gelişmiş sürüş güvenliği teknolojileri ve konforlu iç mekânıyla uzun yolculuklarda da ideal bir seçenek sunuyor.

Sessiz, akıcı ve tepkisel sürüş

Elektrifikasyon alanındaki Nissan vizyonunu temsil eden Nissan Qashqai e-POWER, benzinli motorun yalnızca elektrik üretmek için kullanıldığı yenilikçi sürüş sistemiyle elektrikli sürüş deneyimini yakıt endişesi olmadan yaşatıyor. Model kapsamında 150.000 TL’ye varan nakit alım desteği sunulurken, ticari müşteriler için 600.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli ticari kredi imkânı da kampanya kapsamında yer alıyor. Sessiz, akıcı ve tepkisel sürüş karakteriyle Qashqai e-POWER, yeni nesil mobilite arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Nissan Türkiye’nin Şubat ayına özel bu avantajlı kampanyaları, sınırlı sayıda araç ve stoklarla geçerli olup, detaylı bilgi Nissan Yetkili Satıcıları’ndan alınabiliyor.