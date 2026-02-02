  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mansur’a 10’uncu soruşturma yolda Kandil’e yaranma mesajlarına tepki Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor Dikkat çeken analiz! Erdoğan’ın S. Arabistan ve Mısır hamlesinin önemini bir de böyle okuyun! İhanetin adı iktidar hırsı Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı! Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı Batı'nın dijital Truva atı '+90'
Teknoloji Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı
Teknoloji

Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

Günümüz dünyasında iletişim, dijital altyapıya her zamankinden daha fazla bağımlı. Ancak internet kesintileri, mobil ağ sorunları, sansür, doğal afetler veya ağ yoğunluğu gibi durumlarda bağlantı en kritik anda kaybolabiliyor. Verum bu soruna çözüm getiriyor.

Bu hafta Verum Messenger, internet olmadan bile çalışan tamamen yeni bir mesajlaşma yaklaşımını sunan büyük bir güncelleme yayınlıyor.

Bluetooth veya sınırlı peer-to-peer çözümlerine dayanan mevcut uygulamaların aksine, Verum’un teknolojisi tek ve bütüncül bir sistem olarak tasarlandı ve geleneksel ağlar kullanılamadığında bile iletişimi mümkün kılıyor.

Yeni Bir Mesajlaşma Kategorisi

 

Verum, yalnızca “güvenli bir mesajlaşma uygulaması” olmayı hedeflemiyor.

Amaç, tek bir altyapıya bağlı olmayan bağımsız bir iletişim katmanı oluşturmak.

Mobil ağlar kapandığında, Wi-Fi olmadığında veya erişim kısıtlandığında bile Verum çalışmaya devam ediyor.

 

Pazarlama Olmadan Gelen Başarı

Sınırlı tanıtıma rağmen Verum Messenger, pazarda dikkat çekici bir başarı elde etti. Uygulama, Birleşik Krallık’ta App Store’da ücretli sosyal ağ uygulamaları arasında 3. sıraya yükseldi.

Bu başarı, dayanıklı ve bağımsız iletişim çözümlerine olan talebin arttığını gösteriyor.

İki Katmanlı İletişim Ekosistemi

Verum ekosistemi, çok bölgeli mobil internet erişimi sunan Verum eSIM’i de içeriyor. Birlikte, iki katmanlı bir iletişim modeli oluşturuyorlar:

-İnternet varken internet

-İnternet yokken Verum

Bu yaklaşım, iletişimi ideal koşullar için değil, gerçek dünya için tasarlıyor.

 

Geleceğe Bakış

Verum; gezginler, gazeteciler, profesyoneller ve kesintisiz iletişimi önemseyen herkes için geliştirildi.

Bağlantının giderek daha kırılgan hale geldiği bir dünyada Verum’un vaadi net:

İnternet olmasa bile bağlantıda kalın.

Verum Messenger web sitesi: https://verum.im

Uygulamayı indirin: https://apps.apple.com/app/verum-messenger-chat-calls/id1550499454

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23