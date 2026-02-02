Verum Messenger, internet olmadan çalışan dünyanın ilk mesajlaşma uygulamasını tanıttı

Bu hafta Verum Messenger, internet olmadan bile çalışan tamamen yeni bir mesajlaşma yaklaşımını sunan büyük bir güncelleme yayınlıyor.

Bluetooth veya sınırlı peer-to-peer çözümlerine dayanan mevcut uygulamaların aksine, Verum’un teknolojisi tek ve bütüncül bir sistem olarak tasarlandı ve geleneksel ağlar kullanılamadığında bile iletişimi mümkün kılıyor.

Yeni Bir Mesajlaşma Kategorisi

Verum, yalnızca “güvenli bir mesajlaşma uygulaması” olmayı hedeflemiyor.

Amaç, tek bir altyapıya bağlı olmayan bağımsız bir iletişim katmanı oluşturmak.

Mobil ağlar kapandığında, Wi-Fi olmadığında veya erişim kısıtlandığında bile Verum çalışmaya devam ediyor.

Pazarlama Olmadan Gelen Başarı

Sınırlı tanıtıma rağmen Verum Messenger, pazarda dikkat çekici bir başarı elde etti. Uygulama, Birleşik Krallık’ta App Store’da ücretli sosyal ağ uygulamaları arasında 3. sıraya yükseldi.

Bu başarı, dayanıklı ve bağımsız iletişim çözümlerine olan talebin arttığını gösteriyor.

İki Katmanlı İletişim Ekosistemi

Verum ekosistemi, çok bölgeli mobil internet erişimi sunan Verum eSIM’i de içeriyor. Birlikte, iki katmanlı bir iletişim modeli oluşturuyorlar:

-İnternet varken internet

-İnternet yokken Verum

Bu yaklaşım, iletişimi ideal koşullar için değil, gerçek dünya için tasarlıyor.

Geleceğe Bakış

Verum; gezginler, gazeteciler, profesyoneller ve kesintisiz iletişimi önemseyen herkes için geliştirildi.

Bağlantının giderek daha kırılgan hale geldiği bir dünyada Verum’un vaadi net:

İnternet olmasa bile bağlantıda kalın.

Verum Messenger web sitesi: https://verum.im

Uygulamayı indirin: https://apps.apple.com/app/verum-messenger-chat-calls/id1550499454