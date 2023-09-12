Araç alacaklar dikkat! Lüks otoda satışlar durdu: sıfır oto ilk kez ellerinde kaldı

‘0’ stok ile satış kapatan bayilerin elinde ilk defa bu ay sıfır araç kaldı. Bayi yetkileri bu durumu, alınan tedbirlere ve kredi şartlarına bağlıyor. Sektör temsilcileri de sıfır otomobil satışlarındaki asıl yavaşlamanın bu aydan itibaren hissedilebileceğini vurguladı.

İKİNCİ EL LÜKS OTOMOBİLLERDE SATIŞLAR TAMAMEN DURDU

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk devam ediyor. Lüks araç satışlarda ise yaprak kıpırdamıyor. Vatandaşlar daha çok 600 bin ile 700 bin TL arasındaki araçlara yöneliyor.

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışı yaklaşık 4 aydır sabit seyrediyor. Bununla beraber araç satışında da gerileme söz konusu. Özellikle lüks ikinci el araçların satışları durma noktasına geldi. Galericiler, lüks araca ulaşmanın zorlaştığını belirtirken, 2 milyon TL üzerinde olan araçlara kredinin çıkmadığını söyledi. Vatandaşlar ise daha çok 600 ile 700 bin TL arasında araçlara yöneliyor.

“LÜKS İKİNCİ EL ARAÇLARDA SATIŞ YOK DİYEBİLİRİZ”

İkinci el otomobil piyasasının 4 ay kadar durgun olduğunu belirten galerici Gökhan Ardeşen, “Fiyatlarda düşme çok az, artışında olacağını beklemiyoruz. Fiyatı uygun araçlarda satışlar oluyor fakat ikinci el lüks araçlarda satış yok diyebiliriz. Bunun sebebi ise lüks araçlara herkes ulaşamıyor. BDDK’nın da yaptığı düzenlenmeden sonra 2 milyon TL üzeri arabaya kredi çıkmıyor. Ortalama şu anda 600-700 bin TL olan araçlarda satışlarımız oluyor. İlerleyen günlerde fiyatların düşmesini az da olsa bekliyoruz. Artmasını biz galericiler olarak istemiyoruz. Eskiden sattığımızın yerine araç koyamıyorduk ama şu anda o durum tamamen kalktı ortadan. Şu anda araç alanlar tamamen ihtiyaç olarak alınıyor. Yatırımcı ve fırsatçı dediğimiz kişiler ortadan kalktı. Devletimizin yaptırımları çok önemli. Yaptırım söz konusu olduğu an bile piyasaya olumlu etkisi oluyor” şeklinde konuştu.

“İKİNCİ EL ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIN ALIRKEN ÇARPILMAYIN”

Öte yandan ülkemizdeki sayıları 30 bini aşan elektrikli araçlar, ikinci el pazarında da yerini almaya başladı. Artık belirli kilometre ve yaşa ulaşan elektriklilerin de tıpkı konvansiyonel motorlu araçlar gibi satın alınmadan önce belirli kontrollerden geçmesi tavsiye ediliyor. Ön takım, süspansiyon ve fren aksamı benzinli ve dizel araçlarla benzer olan elektriklilerin en önemli hususları ise güç ihtiyacına cevap veren elektrikli motoru, aktarma organları ve bataryaları oluyor. Yüksek tork sebebiyle ön takımın ve lastiklerin çabuk aşındığını söyleyen Pilot Garage Genel Müdürü Cihan Emre, "Özel arıza tespit cihazlarıyla pil ne kadar şarj edilmiş ne kadar ömrü kalmış ve kaza geçmişi varsa araç doğru onarılmış mı, kapsamlı şekilde kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Bu araçların en pahalı parçaları pilleri. İstanbul gibi zorlu yol şartlarında araç altını vurduysa, pili zarar görmüş mü kontrol edilmeli. Bataryası hasarlı bir aracın onarım maliyeti çok yüksek olur. İkinci el elektrikli araç satın alırken tabiri caizse çarpılmayın." dedi.

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Yürüyen aksamı, fren sistemi içten yanmalı motorla donatılan araçlarla aynı olan elektriklilerin pil sağlığı ise hayati önem taşıyor. Hasar gören ya da su alan bataryalar, zaman içinde çok yüksek maliyetlere sebep oluyor.

YERLİ OTOMOBİL DAHİL BİRÇOK ELEKTRİKLİ EKSPERTİZE GELMEYE BAŞLADI

Yüksek tork sebebiyle lastik, fren ve süspansiyon elemanlarının çabuk aşınabileceğini belirten Cihan Emre, bu parçaların mutlaka kontrol edilmesini, ardından aracın lifte kaldırılarak pilin fiziki durumunun kontrolünün sağlanmasını önerdi. İstanbul gibi zorlu yol şartları olan şehirlerde aracın altının kasislere vurabildiğini ve pilin zarar gördüğünü söyleyen Emre, "Bazı elektrikli modeller yaşları gereği üretici garantisinden çıkmak üzere, bu araçların mutlaka işinde ehil olan servisler tarafından düzenli olarak bakımı yapılmış mı, araştırmak gerekiyor. Yerli otomobilimiz dahil elektrikli araçlar ekspertiz noktalarımıza sıklıkla uğramaya başladı. Bu araçlarda en önemli aksam batarya, batarya da tam aracın altında konumlanıyor. Şiddetli bir alt darbe pilin fiziksel durumunu bozuyor." yorumunda bulundu.

KİLOMETRE VE PİL SAĞLIĞI TESPİTİ YAPILMALI

Özel elektronik tespit cihazları ile elektrikli araçların kilometre tespitinin yapıldığını ve yapılan kilometreyle, ilk günden bu yana gerçekleştirilen şarjın birbirini tutup tutmadığına bakıldığını dile getiren Emre, "Şarj ömrü tıpkı telefonlarda olduğu gibi zaman içerisinde kısalıyor. Çok kilometre yapmış bir elektrikli aracın otomatikman pil sağlığı da düşer. Pilin değişimi ise gerçekten çok maliyetli. Bu yüzden elektrikli araçların da ekspertiz işlemlerini önemsiyoruz. Diğer yandan elektrikli motorların soğutma sisteminde kaçaklar olması da büyük maliyetlere yol açabilir, bu kaçaklara da bakılmalı. İkinci el elektrikli araç alacaksanız, tabiri caizse çarpılmayın." dedi.