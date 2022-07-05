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Dünya Arabistanlı Raşid, 500 hacıyı misafir etti...
Dünya

Arabistanlı Raşid, 500 hacıyı misafir etti...

Arabistan'da hac mevsimi devam ediyor. Salgından bu yana ilk kez krallık, diğer ülkelerden gelen Müslümanlara hac ziyareti yapma fırsatı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:54:00 -
Arabistanlı Raşid, 500 hacıyı misafir etti...

Bu yıl, Rusya'dan İslam'ın beşinci şartını yerine getirmek için kutsal yerlere yaklaşık 11.500 Hacı gitti ki bu, Kovid öncesi yıllara göre iki kat daha azdır.

Arabistan sakinlerinden Abu Raşid, Dubai'den Medine'ye otobüsle giden 120 Rus hacıyı ağırlamaya karar verdi. Abu Raşid sadece beş gün içinde 500 hacıyı kendi evinde doyurdu. "Dünya Kupası'ndan sonra Rusya'daki Müslüman kardeşlerimle bir araya geldik ve bir dostluk kurduk. Kutsal yerlere giderken yolda onları karşılamak ve onları evimde ağırlamayı bir fırsat olarak gördüm" dedi.

Ev sahibi ve misafirler çok memnun kaldılar ve birbirlerine çok teşekkür ettiler.

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