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Spor Arabistan'ı reddetti.. Türk taraftarlar devreye girdi!
Spor

Arabistan'ı reddetti.. Türk taraftarlar devreye girdi!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koydu. Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi. Ronaldo'nun transfer görüşmelerine olumlu yaklaştığı ve teklifi kabul edeceği iddia edilmişti. İngiliz kaynaklarında yer alan habere göre; Ronaldo'nun Arabistan'dan gelen servet değerindeki teklifi kabul etmediği öğrenildi. Bu olay sonrasında Ronaldo'nun Instagram hesabına binlerce yorum yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 17:29:00 -
Arabistan'ı reddetti.. Türk taraftarlar devreye girdi!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmayı kafasına koydu. Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi. Ronaldo'nun transfer görüşmelerine olumlu yaklaştığı ve teklifi kabul edeceği iddia edilmişti. İngiliz kaynaklarında yer alan habere göre; Ronaldo'nun Arabistan'dan gelen servet değerindeki teklifi kabul etmediği öğrenildi. Bu olay sonrasında Ronaldo'nun Instagram hesabına binlerce yorum yapıldı.

Cristiano Ronaldı için ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Suudi Arabistan'dan 243 milyon Euro'luk transfer teklifi aldığı iddia edilen Ronaldo'nun bu teklifi elinin tersiyle ittiği ifade edildi. Kariyerine hala Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız oyuncunun bu kararı sonrası Türk taraftarlar yıldız ismin Instagram hesabına yorum yağdırdı.

Ronaldo için Al-Hilal ve Al-Nassr'ın şartları zorladığı iddia edilmişti. Suudi Arabistan'dan yıllık 243 milyon Euro gibi bir ücret kazanacağı teklifi düşünmeye başlayan Ronaldo'nun devre arasında Arabistan'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor denilmişti. Fakat Ronaldo, Arabistan'dan gelen teklifi elinin tersiyle etti. Hala daha üst düzey performans sergilemek için Avrupa'da forma giymek isteyen Ronaldo, bu teklifi kabul etmedi.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI

Ronaldo'nun bu teklifi reddetmesinin ardından Türk taraftarlar yıldız oyuncunun Instagram hesabına yorum yağdırdı. Bu yıl sözleşmesi sona erecek Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmesini isteyen futbolseverler, Ronaldo'nun hesabına kısa süre içinde binlerce yorum yazdı.

 

 


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