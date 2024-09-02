  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Arabistan'dan Türk firmasına dev ihale: Bütün işleri onlar yapacak!
Ekonomi

Arabistan'dan Türk firmasına dev ihale: Bütün işleri onlar yapacak!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 13:34:00 -
Arabistan'dan Türk firmasına dev ihale: Bütün işleri onlar yapacak!

İnşaat, mühendislik ve yatırım alanlarında faaliyet yürüten Türkiye'nin dev şirketlerinden Tekfen Holding, Suudi Arabistan'ın açtığı boru hattı ihalesini kazandı.

Tekfen Holding'e bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster boru hattı projesini EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat) olarak üstlenmek üzere ihaleyi kazandı.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, proje bedelinin yaklaşık 212 milyon dolar olduğu öngörülüyor. Projenin 40 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Bu önemli ihale, Tekfen İnşaat'ın bölgedeki varlığını güçlendirmesi ve uluslararası projelerdeki konumunu pekiştirmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

İHALEYE DAVET
İHALEYE DAVET

Resmi İlanlar

İHALEYE DAVET

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

Resmi İlanlar

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

Herkes 'neler oluyor?' sorusunu soruyor! İki savunma devi helikopter ihalesinden çekildi
Herkes 'neler oluyor?' sorusunu soruyor! İki savunma devi helikopter ihalesinden çekildi

Teknoloji

Herkes 'neler oluyor?' sorusunu soruyor! İki savunma devi helikopter ihalesinden çekildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23