Arabistan'dan Türk firmasına dev ihale: Bütün işleri onlar yapacak!

Tekfen Holding'e bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat, Suudi Arabistan'da Package-16 MGSE III: Jeddah Cluster boru hattı projesini EPC (mühendislik, tedarik ve inşaat) olarak üstlenmek üzere ihaleyi kazandı.

Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, proje bedelinin yaklaşık 212 milyon dolar olduğu öngörülüyor. Projenin 40 ayda tamamlanması hedefleniyor.

Bu önemli ihale, Tekfen İnşaat'ın bölgedeki varlığını güçlendirmesi ve uluslararası projelerdeki konumunu pekiştirmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.