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Arabistan'a Avrupa ülkesinden ağır darbe!

Norveç, Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan'a silah ve askeri malzeme ihracatını askıya aldı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:19
Arabistan'a Avrupa ülkesinden ağır darbe!

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan hakkındaki son gelişmelere dikkati çeken Soreide, "Yemen'deki savaşın geldiği son durumu da göz önüne alarak, Suudi Arabistan'a bütün savunma sanayi ile ilgili silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Norveç'in Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurmasının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine Soreide, bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

ALMANYA DURDURMUŞ, İSVİÇRE SİLAH SATIŞINA DEVAM DEMİŞTİ

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayına rağmen Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayacaklarını ifade etmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:19
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  2. almanya
  3. norveç
  4. Stefan Löfven
  5. Ine Eriksen Soreide
  6. kaşıkçı
  7. DÜNYA Haberleri

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