“Arabistan, İsrail ile anlaşırsa menfaati de büyük olur”

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve aynı zamanda damadı olan Jared Kushner, Suudi Arabistan’ın İsrail ile ilişki kurması halinde menfaatinin de büyük olacağını açıkladı. İsrail ile olan ilişkisini normalleştiren BAE’nin bu anlaşmadan kârlı çıktığını belirten Yahudi Kushner, Suudi Arabistan’ın da aynı yolu izlemesi halinde önemli kazançlar elde edeceğini dile getirdi. “Bu hem Suudi iş insanları için, hem de Suudi savunması için çok iyi olacak. Hatta bu anlaşmaların Filistin halkına bile yardımının olacağı görüşündeyim” diyen Kushner, İsrail’in Batı Şeria’nın ilhaki konusunda da adım atmayacağını iddia etti. Kushner “İsrail ile ilhak planı ile ilgili adım atmaması konusunda anlaşmaya vardık” diyerek İsrail’in Batı Şeria ile ilgili planlarına şuan için destek vermeyeceklerini aktardı. Bölgede İsrail ile Suudi Arabistan arasında gerçekleşebilecek bir anlaşmayı sadece güç kaybedeceğini iddia ettiği İran’ın istemediğini söyleyen Kushner, olası bir Suudi-İsrail anlaşmasının İran’ı zayıflatacağından dolayı Filistinlilere de faydasının olacağını ileri sürerek “ Artık top Filistin tarafında” dedi.