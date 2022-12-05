Arabistan güzellemesi yapmıştı! Ve şimdi...

Galatasaray'ın golcü yıldızı Bafetimbi Gomis, Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Ligi'ne geri dönmeye hazırlanan Bafetimbi Gomis'in yerini dolduracak isim çabuk netleşti. Cimbom'a 23. şampiyonluk yolunda dev bir golcü geliyor.

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis, devre arasında sarı kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan takımlarının yakın takibinde olan Fransız golcü, Dünya Kupası'nda da Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiği maçı tribünde izlemiş ve taraftarlarla yakın ilişki kurmuştu. Arap Yarımadası'nda çok seviyen Bafetimbi Gomis'in Ocak ayında ayrılması beklenirken, sarı kırmızılı takım ise bu boşluğu dev bir golcüyle doldurmayı düşünüyor. Taraftarlar, bu transferin Galatasaray'a 23. şampiyonluğu getireceğine inanıyor.

Gomis'in ayrılığı sonrası en az bir golcü transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın formasını giyen Carlos Vinicius ile temasa geçildiği öğrenildi.

Teknik ekibin listesinde ilk sıralarda yer alan 27 yaşındaki oyuncu için kupa sonrasında resmi görüşme yapılacağı belirtildi. Brezilyalı forvet, bu sezon 11 maçta görev aldı.

27 yaşında ve 1.90 boyunda olan Carlos Vinicius daha önce de sarı-kırmızılı ekibin gündemine gelmişti. Teknik kapasitesi yüksek ve hava toplarında da etkili bir isim olan Brezilyalı santrforun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında. Ancak Vinicius 2019 yılında 17 milyon euro karşılığında Napoli'nde Benfica'ya transfer olmuştu. Sol ayaklı bir santrfor alan Carlos Vinicius daha önce Benfica, Tottenham, Napoli ve Monaco takımlarında da forma giymişti.

"Suudi Arabistan, Türkiye'den Daha Tutkulu"

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, bir dönem top koşturduğu Suudi Arabistan ve Türkiye'yi kıyaslamıştı.

"Suudi Arabistan futbola, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbola daha çok önem veriyorlar. Mesela bir Al-Hilal oyuncusuysanız sokakta yürüyemezsiniz. Beni hep sevgiyle karşıladılar." demişti.