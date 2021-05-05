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Dünya Arabistan bir yılda 18 Türk yatırımcıyı tutukladı
Dünya

Arabistan bir yılda 18 Türk yatırımcıyı tutukladı

İnsan hakları örgütü Sened, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’da 18 Türk iş adamı ve yatırımcının tutuklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:17:00 -
Arabistan bir yılda 18 Türk yatırımcıyı tutukladı

Münübe Yılmaz

İnsan hakları örgütü Sened, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’da 18 Türk iş adamı ve yatırımcının tutuklandığını duyurdu. Sened tarafından yapılan açıklamada, Suudi güvenlik güçlerinin geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’da yaşayan 18 Türk iş adamı ve yatırımcıyı tutuklayarak hapse attığını ifade etti. Bir grup Suudi avukat ve aktivistten oluşan insan hakları grubu, tutuklanan iş adamlarının Cidde’deki El’ Zehban siyasi hapishanesine nakledildiklerini fakat hala yargılanmadıklarını aktardı. Tutukluların bir yıl süreyle gözaltına alınmasının Suudi Arabistan'ın yargı kurallarına aykırı olduğunu savunan Sened, zanlıların 6 aydan daha uzun bir süre sonra iade edilmesi veya mahkemeye çıkarılması gerektiğini kaydetti. Sened vakfı Suudi yargısını Türk iş adamlarının can güvenliklerinden sorumlu tutarak, sebepsiz yere tutuklanan bu kişilerin serbest bırakılmasını talep etti.

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